Освещенные тротуары до школы, велодорожки и новые деревья: что будет, когда на Рощинской построят дорогу (ФОТО, ВИДЕО)

Представители мэрии и подрядчика сегодня рассказали, какой будет дорога на улице Рощинской, против которой выступают некоторые местные жители. К лету 2024 года в районе появятся двухполосная дорога для машин, два освещенных тротуара для пешеходов, велодорожка. Кроме того, по обочинам высадят 155 лип, обустроят 8 автобусных остановок. Еще один аргумент в пользу дороги – ее продлят почти до новой школы, которую на Рощинской, 25, планируют построить к 2025 году. Детям не придется ходить по неосвещенным обочинам.

Зачем нужна дорога на Рощинской

Во время пресс-тура на Рощинскую представитель заказчика МКУ «Городское благоустройство» Алексей Бельтиков рассказал, что до августа 2024 года будет построено два участка дороги: от улицы Молодогвардейцев до Алтайской и от Алтайской – до дома № 74 на Рощинской, где будет разворотный тупик. Речи о продлении дороги на Химмаш, чего боятся местные жители, пока не идет – это планы на отдаленную перспективу.

«Протяженность дороги составит более 1700 метров, будет две полосы для автомобилей. Проект предусматривает устройство тротуаров, велодорожки, озеленение с высадкой 155 деревьев. Большая работа будет по переустройству всех сетей. Для освещения тротуаров установим более 60 светильников. Для общественного транспорта установят 8 остановочных комплексов», – пояснил Бельтиков.

Еще большее значение дорога на Рощинской приобретет, когда построят новую школу около дома № 25. Если Екатеринбург получит софинансирование из областного и федерального бюджетов, стройка начнется уже в 2023 году, а сдадут школу в 2025-м. Для Уктуса это очень важный проект, потому что сегодня дети в местной школе учатся в три смены.

«В июне мы подали заявки в вышестоящие бюджеты, надеемся на одобрение в сентябре. Если проект будет одобрен, то рядом с детсадом № 16 появится школа на 1500 мест (одна смена). А к школе нужны подходы с освещением, подъезды для машин, чтобы элементарно подвозить питание. Без дороги школа существовать не может», – отметил заместитель начальника департамента образования Екатеринбурга Михаил Ладейщиков.

Депутат гордумы от Чкаловского района Виктор Сомиков говорит, что за четыре года своей работы чаще всего он слышит два вопроса: когда построят дорогу на Рощинской и когда построят школу на той же улице?

«Слава богу, пошла подвижка какая-то и по дороге, и по школе. Мне раньше часто задавали вопрос: почему наши дети идут в школу по темноте? Когда дорогу построят, такого не будет. Тротуары будут освещаться, они будут чиститься регулярно, потому что будут на балансе муниципалитета», – отметил Виктор Сомиков.

Местные жители, которые подошли во время пресс-тура, поделились на два лагеря. Одни считают, что давно пора строить дорогу, потому что ходить по грязной обочине и ездить по бетонным плитам надоело. Другие опасаются, что во время строительства вырубят лес, а также что впоследствии эту дорогу на Рощинской расширят и продлят, и спокойствия в их дворах уже не будет. Но представители мэрии уверили горожан, что рубить лес никто не планирует и расширять дорогу тоже не будут.

Также глава Чкаловского района Евгений Шипицын объяснил, что за конфликт возник с местными жителями из-за гаражей: их ради стройки придется убрать.

«Гаражи стоят на муниципальной земле, они незаконные. Мы написали уведомление, что объявили аукцион и после того, как найдем площадку, будем туда вывозить гаражи, владельцы оттуда смогут их забрать. После уведомления 20 из 80 незаконных гаражей местные жители уже убрали, кто-то еще ищет возможность, просит помочь с краном и техникой, – пояснил глава района. – Что касается стоянки, которую уберут, она тоже нелегальная. Нам прокуратура уже сделала предписание, чтобы мы эти парковки убирали. Но мы ищем возможность. На Рощинской, 50, есть, например, паркинг на 120 мест. Прорабатываем вопрос, чтобы найти участок земли и организовать там официальную парковку».

Напомним, после начала строительства дороги на улице Рощинской часть местных жителей выступила против. Они написали письма в адрес областных и федеральных чиновников. Но, по словам других жителей Уктуса, протестующих – меньшинство.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Дмитрий Бутаков

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