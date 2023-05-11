Мэрия начала поиск подрядчика для строительства школы на Рощинской

Начинается строительство школы на Рощинской, против строительства дороги к которой выступали некоторые местные жители. Стройка обойдется бюджету в 2,7 млрд рублей. Согласно контракту, здание должны сдать в августе 2025 года – как и обещали в администрации города.

Это будет четырехэтажная школа на 1500 тысячи мест с видом на набережную (которую должны благоустроить), здание будет поделено на несколько блоков: начальная школа, средние и старшие классы, блок, где находятся столовая, библиотека, спортзал. Предполагаются мультимедийный зал, зоны рекреации, кабинеты для кружков и творчества, тренажерный зал. Ранее в мэрии сообщали, что в школе будут обучаться 600 первоклассников, 759 учеников среднего звена и 150 старшеклассников, в классах будет максимум по 30 детей.

Эту школу на Уктусе ждали много лет, имеющаяся 131-я школа давно переполнена. Однако планы по строительству новой хотели сорвать некоторые местные активисты, возмущенные строительством дороги до школы: конфликт возник из-за гаражей, которые пришлось убрать.

Екатеринбург, Марина Иванова

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