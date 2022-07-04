Второй жертвой акулы в Хургаде стала туристка из Румынии

Второй жертвой нападения акулы, о котором египетские власти сообщили в воскресенье, стала туристка из Румынии. Как сообщает AP, гибель гражданки своей страны официально подтвердило министерство иностранных дел Румынии.

Напомним, что помимо румынки, акула в пятницу смертельно ранила 68-летнюю австрийку. Все трагические инциденты произошли в Хургаде. По данным Reuters, австрийка прожила в Египте около пяти лет со своим мужем-египтянином.

Пока неясно, была ли смерть обеих женщин вызвана одной и той же акулой. Однако, по данным местных СМИ, атаки произошли на расстоянии около 600 метров друг от друга. Свидетели также сообщают, что нападение акулы происходило в пределах двухметровой глубины, совсем недалеко от берега.

После нападения акул местные власти закрыли пляжи на три дня – с субботы введен запрет все виды деятельности в море, включая дайвинг, сноркелинг и виндсерфинг. В воды Хургады не допускаются даже рыбацкие лодки.

Курорты Египта на Красном море, включая Хургаду и Шарм-эль-Шейх, входят в число лучших пляжных направлений страны. Особой популярностью они пользовались у российских туристов, однако с 2016 года после теракта самолетом, вылетевшим из Шарм-эль-Шейха, российский прямой турпоток был сведен к нолю и возобновился он только после пандемии.

В частности, из Екатеринбурга в Хургаду можно будет летать раз в 9-10 дней с 23 июля.

Хургада, Елена Васильева

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