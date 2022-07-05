На Урале отмечают 10-летие лаборатории, которая умеет находить следы любых наркотиков в крови

Химико-токсикологической лаборатории в Областной наркологической больнице исполнилось десять лет. Комплекс называют уникальным и самым прогрессивным на Урале, поскольку именно тут впервые в мире научились распознавать в крови и других биологических жидкостях следы редких наркотиков. Все, кто, например, попадается пьяным за рулем, ждут вердикта ХТЛ – результат анализа, проведенного здесь, окончательный и самый точный.

Ежегодно в ХТЛ проводится больше 110 тысяч предварительных и больше восьми тысяч подтверждающих химико-токсикологических исследований. В библиотеке лаборатории больше 700 масс-спектров наркотических, психотропных, лекарственных веществ, их метаболитов и производных. Специалисты ХТЛ первые в мире обнаружили и зарегистрировали особые вещества в биологических жидкостях человека, которые образуются только при употреблении четырех современных синтетических наркотиков.

Лабораторию возглавляет главный специалист по аналитической и судебно-медицинской токсикологии минздрава Свердловской области Мария Гофенберг. Она составила библиотеку масс-спектров, которая используется, чтобы определить, какое именно вещество употребил человек.

«Для выявления современных синтетических наркотиков требуются все более высокоточные и высокочувствительные методики работы с биологическим материалом. Но за десять лет значительно возросли и возможности лабораторных исследований, изменилась техническая составляющая, появилась библиотека масс-спектров CTL, которая оперативно пополняется спектрами новых психоактивных соединений», – объяснила Мария Гофенберг.

Умеют в лаборатории не только выявлять наркотики, но и выяснять, употребляет ли человек алкоголь постоянно – с 2018 года в ХТЛ работает автоматический электрофоретический анализатор, он определяет количество карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в сыворотке крови. Этот показатель говорит о том, пьет человек постоянно или от случая к случаю.

Екатеринбург, Елена Сычева

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