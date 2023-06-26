Главные борцы с наркоманией на Урале отметили 10-летие – пили чай с пирогами (ФОТО)

Сегодня центр «Урал без наркотиков» на базе областной наркологической больницы отметил свое десятилетие. Руководитель учреждения, главный нарколог УрФО Антон Поддубный в честь праздника провел экскурсию по центру для тех, кто борется с наркоманией, – после все вместе пили чай с пирогами.

Поздравить коллектив врачей, которые десять лет занимаются реабилитацией наркозависимых, приехали вице-губернатор Павел Креков, глава минздрава Андрей Карлов, главный нарколог Свердловской области Олег Забродин и врио начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Владислав Гусев. Для них и журналистов Поддубный провел экскурсию по центру.

Сейчас в отделении на Косотурской одновременно могут находиться 60 человек, проходящих реабилитацию. Причем она подразумевает не только психологическую работу, хотя это и ключевая часть исцеления зависимых, но и другие виды терапии – например, в центре работает кабинет гидротерапии, есть даже кабинет стоматолога, т.к. за полгода – а именно столько длится программа реабилитации – подопечным «Урала без наркотиков» может потребоваться и такое лечение. Вообще, в полугодовой курс включены лекции, медитации, спортивные занятия, работа в огороде, развлекательные мероприятия, которые устраивают реабилитанты сами.

Самое главное, объясняют в центре, сделать так, чтобы человек, вернувшись в ту же семью, в ту же среду, не начал употреблять наркотики снова – и поэтому его нужно научить, как жить без запрещенных веществ. По словам Поддубного, это удается больше чем половине тех, кто прошел реабилитацию до конца – устойчивая ремиссия от трех лет формируется у 52-53%. Результаты выше, чем в среднем по России, поэтому в центр «Урал без наркотиков» регулярно приезжают специалисты из других регионов страны, перенимать опыт свердловских наркологов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук

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