Нарколог: «Слышат «наркоман» – представляют опустившегося человека на полу подъезда, а это давно не так»

В Екатеринбурге вторую неделю обсуждают жуткую историю, которая произошла на улице Таганской – там трое суток в квартире с мертвыми родителями, предположительно скончавшимися от употребления наркотиков, провели два малыша, 2 лет и 3 месяцев, которые лишь чудом выжили. Многие уральцы недоумевают, как вышло, что молодые родители вообще решились принять запрещенные вещества, имея на руках маленьких детей, а соседи и знакомые говорят, что погибшие не были похожи на наркоманов. Но ни то ни другое не удивительно – такое мнение в беседе с «Новым Днем» высказал главный врач Областной наркологической больницы, главный нарколог УрФО Антон Поддубный.

«Многие люди, большинство даже, когда слышат слово «наркоман», представляют опустившегося человека, который лежит где-то в трущобах или валяется в грязном подъезде на полу и принимает наркотики внутривенно. Да, 20-30 лет назад наркомания была уделом маргинальных личностей, но сейчас наркотики проникли тотально во все слои общества», – говорит он.

Именно поэтому сейчас не существует портрета типичного наркопотребителя – им может быть любой человек, даже родители новорожденного малыша, как это предположительно случилось в истории на Таганской. «Если вы выйдете на улицу, то, погуляв 10-15 минут, наверняка встретите типичного потребителя наркотиков, которого при этом никогда внешне не идентифицировать. Да, есть еще наркозависимые, которые долго, очень давно употребляют, и по ним видно внешне, но такие встречаются все реже. А тех, что употребляют эпизодически или пока еще не инъекционно, а например, интерназально, что сейчас распространено, без специальных методов выявить тяжело», – добавляет собеседник агентства.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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