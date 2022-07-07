На Урале начинается сезон кишечных инфекций. Как уберечь ребенка

В Екатеринбурге за минувшие две недели зарегистрировано 20 случаев заболевания энтеровирусными инфекциями. Это ниже среднего многолетнего уровня, однако обычно сезон кишечных вирусов начинается на Урале в середине июля и длится примерно до сентября.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, все зарегистрированные случаи ЭВИ были разрозненными. Инфекционных вспышек в коллективах не было. Тем не менее санврачи просят родителей сообщать в ведомство, если в детской группе сразу несколько детей заболели. В таких случаях Роспотребнадзор проводит эпидрасследование.

Чтобы свести риск заражения энтеровирусной инфекцией до минимума, санврачи дают следующие рекомендации:

– соблюдать правила личной гигиены, мыть руки перед едой, после туалета, перед приготовлением пищи;

– тщательно мыть фрукты и овощи чистой водой;

– не купаться там, где это запрещено, в открытых водоемах при купании не допускать попадания воды в рот, так как это наиболее вероятная возможность заразиться;

– пить только кипяченую или бутилированную воду и напитки в производственной упаковке, избегать использования воды для питья из случайных источников – колодцев, фонтанов, ключей, озер и рек;

– ни в коем случае не допускать посещения ребенком организованного детского коллектива, если там зафиксированы случаи энтеровирусной инфекции.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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