Заболеваемость энетеровирусом с прошлого года выросла в 12 раз: врачи рассказали, почему

В Свердловской области с начала года зарегистрировано 444 случая энтеровирусных инфекций, что в 12 раз больше, чем в прошлом году: тогда за этот же период заболели 36 человек. Санитарные врачи объясняют это тем, что в 2021 году из-за коронавируса действовал масочный режим, многие школы и детсады были на удаленке или карантине, кроме того, была усилена дезинфекция.

«За восемь месяцев 2022 года в Свердловской области зарегистрировано 444 случая энтеровирусных инфекций, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 10,6, что на 17% ниже уровня заболеваемости аналогичного периода допандемийного 2019 года, но на 7,1% выше среднемноголетнего уровня 2015-2019 годов, – сообщили «Новому Дню» в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области. – За аналогичный период 2021 года было зарегистрировано 36 случаев ЭВИ, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 0,86».

Низкий уровень заболеваемости энтеровирусами в 2021 году санитарные врачи связывают с действовавшими тогда мерами по предупреждению распространения коронавируса. В частности, в регионе действовал масочный режим, детские и взрослые коллективы часто были разобщены (удаленка, карантины), в организациях усиливали дезинфекционный режим.

В 2022 году больше всего заболевших (414 человек) зарегистрировано летом, поскольку это сезон энтеровирусов. Напомним, энтеровирусные инфекции – группа вирусных инфекционных заболеваний, которые характеризуются множеством клинических проявлений. Кроме того, ЭВИ может поражать многие органы и системы. К энтеровирусам относятся серозный менингит, геморрагический конъюнктивит, увеит, синдром острого вялого паралича, заболевания с респираторным синдромом, ангины, эзкзантемы и другие. Наибольшую опасность представляют тяжелые клинические формы с поражением нервной системы. Источником инфекции является человек (больной или носитель).

«Энтеровирусная инфекция характеризуется быстрым распространением заболевания. Она передается воздушно-капельным, контактно-бытовым, пищевым и водными путями. Инкубационный период составляет от 1 до 10 дней, – рассказали в Роспотребнадзоре. – Заболевание часто маскируется под ОРВИ, ангину, кишечные инфекции, может сопровождаться сыпью на коже и слизистых, а также поражением центральной нервной системы. Для подтверждения диагноза нужно лабораторное обследование».

Чтобы свести риск заражения энтеровирусной инфекцией до минимума, санврачи дают следующие рекомендации:

– соблюдать правила личной гигиены, мыть руки перед едой, после туалета, перед приготовлением пищи;

– тщательно мыть фрукты и овощи чистой водой;

– не купаться там, где это запрещено, в открытых водоемах при купании не допускать попадания воды в рот, так как это наиболее вероятная возможность заразиться;

– пить только кипяченую или бутилированную воду и напитки в производственной упаковке, избегать использования воды для питья из случайных источников – колодцев, фонтанов, ключей, озер и рек;

– ни в коем случае не допускать посещения ребенком организованного детского коллектива, если там зафиксированы случаи энтеровирусной инфекции.

Напомним, в августе вспышка энтеровируса была зарегистрирована в Серове. Там из-за распространения инфекции на карантин были отправлены многие группы в детских садах и закрыли бассейн.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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