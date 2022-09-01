В Серове из-за вспышки энтеровируса закрыли бассейн и группы в детских садах

В Серове продолжается вспышка энтеровируса. Из-за инфекции закрыты группы в нескольких детсадах, не откроется и местный Водный дворец.

«В целях охраны здоровья жителей и профилактики заболеваемости энтеровирусными инфекциями Роспотребназором вводятся меры по запрету допуска детей и взрослых в бассейн города Серова. Ограничение начинает действовать с 31 августа 2022 года до стабилизации эпидемиологической ситуации, – сообщили в бассейне. – Выкупленные абонементы в группы обучения плаванию актуальны и действительны до полного их погашения».

В социальных сетях Серова родители говорят, что на карантин из-за энтеровируса закрыты уже десятки групп в разных детских садах. Детей высаживают при появлении первых заболевших.

Вспышка энтеровируса началась в Серове еще в конце июля, сообщали ранее в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области. В период с 28 июля по 18 августа было зарегистрировано 98 заболевших. У большинства инфекция протекала в легкой форме, выражалась в виде сыпи. По факту вспышки Роспотребнадзор продолжает эпидемиологическое расследование.

«Исследуются пробы воды открытых водоемов, источников водоснабжения, разводящей сети водоснабжения, а также сточных вод на микробиологические и химические показатели. Продолжается работа в семейных очагах, в образовательных и медицинских учреждениях города, на предприятиях, занимающихся водоподготовкой, а также очисткой сточных вод. Проводится исчерпывающий комплекс противоэпидемических мероприятий», – сообщали в ведомстве.

Напомним, сезон энтеровирусов на Урале обычно начинается в июле и длится до сентября. Но 98 случаев для Серова – это много. Для сравнения: в Екатеринбурге за две недели июля было выявлено 20 заболевших.

Чтобы не подхватить инфекцию, нужно соблюдать правила гигиены:

– мыть руки перед едой, после туалета, перед приготовлением пищи;

– тщательно мыть фрукты и овощи чистой водой;

– не купаться там, где это запрещено, в открытых водоемах при купании не допускать попадания воды в рот, так как это наиболее вероятная возможность заразиться;

– пить только кипяченую или бутылированную воду и напитки в производственной упаковке, избегать использования воды для питья из случайных источников – колодцев, фонтанов, ключей, озер и рек;

– ни в коем случае не допускать посещения ребенком организованного детского коллектива, если там зафиксированы случаи энтеровирусной инфекции.

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/764670.html

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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