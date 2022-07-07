В Свердловскую область пришла жара, но купаться в водоемах по-прежнему нельзя

В Екатеринбург и область пришла долгожданная летняя жара: в выходные будет до +29 градусов днем. Но санитарные врачи не советуют спасаться в местных озерах и реках: вода по-прежнему не соответствует нормам и, купаясь, можно подхватить какое-нибудь заболевание.

Сегодня в Екатеринбурге +25 °C, завтра будет +27, а в выходные – 29 градусов жары. Естественно, уральцы поедут на природу: в леса, на озера и пруды. Но в Роспотребнадзоре напоминают: водоемов, пригодных для купания, в регионе нет. Часть проб воды не соответствует по микробиологическим показателям, часть – по санитарно-химическим, часть – по паразитологическим. Безопасных мест отдыха у воды в Свердловской области всего два: МЧС признало пригодным пляжи в Новоуральске и Сысерти, но и там купаться не стоит.

Поэтому, если вам жарко, лучше обливаться чистой водой, привезенной на природу с собой, советуют санврачи. Кроме того, не следует проводить на солнце много времени во избежание теплового удара. Лучше в жару гулять до 11 утра и после 17 часов вечера, когда уровень УФ-излучения снижается. Также в жару лучше отказаться от алкоголя, но нужно пить много чистой воды.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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