Больше половины свердловских водоемов не соответствуют санитарным нормам

Специалисты Роспотребнадзора проверили качество воды в 84 открытых водоемах Свердловской области. Результаты лабораторных исследований подтвердили, что на территории региона практически нет безопасных мест для купания.

По информации ведомства, забор проб воды проводился в 113 контрольных точках. Исследования показали, что 66,5% отобранных проб не соответствуют СанПиН по санитарно-химическим показателям. В 5,2% пробах были микробиологические загрязнения, а 5,9% проб содержали повышенное количество паразитов.

Также в Роспотребнадзоре уточнили, что в этом году не поступило ни одной заявки от собственников или арендаторов пляжей на получение санитарно-эпидемиологического заключения о безопасности водоема для купания.

Как ранее писал «Новый День», безопасных мест отдыха у воды в Свердловской области всего два: МЧС признало пригодным пляжи в Новоуральске и Сысерти, но и там купаться, по мнению санврачей, не стоит.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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