Концерт группы Little Big в Екатеринбурге не состоится

Группа Little Big отменяет все свои концерты в России, в том числе не состоится октябрьское выступление в «Екатеринбург-Экспо». Хотя официально об отмене концерта организаторы еще не сообщали, и до сих пор билеты есть в продаже.

Как пишут сегодня многие музыкальные СМИ, лидер группы Little Big дал интервью русской службе BBC News (доступ к сайту на территории РФ ограничен), в котором рассказал, что после их последней антивоенной песни въезд в Россию для музыкантов пока невозможен.

«Все наши ребята в разных странах, у всех разные часовые пояса. Нас сразу внесли во все черные списки, запретив концертную деятельность. Списки неофициальные, они приходят на площадки, где написано, кто не может выступать. Поэтому пока все концерты придется отменить», – цитируют заявление Little Big СМИ. С сайта группы информация о российском туре уже исчезла.

В Екатеринбурге панк-рейв группа должна была выступить 21 октября в «МТС Live Холл» («Екатеринбург-Экспо»). На официальном сайте площадки, а также на сайте билетных агрегаторов до сих пор можно купить билет. Судя по всему, проблем с возвратом у зрителей не будет: на текущий момент проданы единицы.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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