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Воскресенье, 10 июля 2022, 09:58 мск

Новости Екатеринбург

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Концерт Васи Обломова в Екатеринбурге отменен

В Екатеринбурге отменили концерт Васи Обломова, который до этого дважды переносился. Артист сообщил, что «по независящим ни от него, ни от организатора обстоятельствам» провести выступление не получится.

«Да. Мы не переносим дату. Концерта не будет. Билеты можно сдать по месту приобретения начиная с 12 июля. Повлиять на эту ситуацию со своей стороны мы никак не можем. Увы. Извините», – говорится на официальном сайте исполнителя.

По данным «Фонтанки», Обломов – один из артистов, которые попали в неофициальный «черный список». Им запрещено выступать в России.

Напомним, ранее по той же причине отменился концерт Little Big, который должен был состояться в октябре.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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