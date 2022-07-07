Итоги «Иннопрома»: Евгений Куйвашев объяснил пользу выставки для Урала (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге сегодня завершила свою работу 12-я промышленная выставка «Иннопром». Она прошла в условиях жестких санкций Запада в отношении России, но и при этом интерес международного сообщества к уральской выставке не упал. Какие главные темы обсуждали на «Иннопроме» и что хорошего он принес для уральцев, в обзоре «Нового Дня».

В этом году на выставке побывали больше 40 тысяч человек. В списке иностранных делегаций – представители 47 стран мира. Партнером стал Казахстан, а в деловой программе приняли участие компании и представители власти Армении, Белоруссии, Ирана, Монголии, Турции, стран Африки. Переговоры с министрами этих стран провел лично губернатор Евгений Куйвашев. «Обсуждали вопросы, связанные с поставками медицинского оборудования, совместной работы над IT-проектами, работы в сфере горно-металлургического комплекса», – прокомментировал глава региона, уточнив, что Свердловская область рассматривает реализацию новых контрактов и проектов со странами, представители которых побывали на выставке.

Встретился Евгений Куйвашев и с главами регионов, которые посетили «Иннопром» – на выставке побывали губернатор Омской области Александр Бурков, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, губернатор ХМАО Наталья Комарова, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, губернатор Ульяновской области Алексей Русских, губернатор Ростовской области Василий Голубев. Всего же делегаты представляли 60 регионов России.

Одна из главных тем, о которых говорили на «Иннопроме», касалась работы в условиях санкционного давления и необходимости выстраивать новые логистические цепочки и новые деловые связи. Впрочем, для Свердловской области, которая давно ведет внешнеэкономическую деятельность с Востоком, ситуация оказалась не такой уж новой – как подчеркнул Евгений Куйвашев в одном из своих выступлений, региону будет проще встроиться в новую реальность.

Что касается международной логистики, то на «Иннопроме» обсудили, что Свердловская область станет окном на Восток. Это стало одним из лейтмотивов главной стратегической сессии, участие в которой приняли глава правительства РФ Михаил Мишустин и глава минпромторга РФ Денис Мантуров. Параллельный импорт пойдет именно через Средний Урал, в том числе – из Казахстана и КНР. «Приезд Михаила Владимировича – это прямое доказательство того, что мероприятие является очень важным не только для нашего региона, но и для всей страны. Это площадка для обсуждения самых актуальных проблем развития промышленности, возможность встретиться с нашими иностранными партнерами. Это возможность найти новых партнеров для реализации всех задуманных планов. И, конечно же, возможность для того, чтобы воспринять экспертные мнения, каких на полях выставки достаточно много», – отметил Евгений Куйвашев.

Внимание федерального центра к Екатеринбургу, привлеченное проведением выставки, сделало возможным реализовать перспективные проекты для региона. Так, Михаил Мишустин поддержал инициативы свердловского губернатора по строительству самолетов малой авиации «Ладога» и «Байкал», а также гарантировал выделение дополнительных средств – 28 млрд рублей – на строительство высокоскоростной автотрассы, которая свяжет Екатеринбург с Москвой. Всего через пару лет трасса М-12 сократит время в пути до Казани вдвое, а продление автобана до Тюмени и Челябинска сделает Свердловскую область крупным логистическим центром страны.

Говорили на «Иннопроме» о логистике и в контексте развития уральских агломераций, в том числе – екатеринбургской. «У нас сформирован каркас, задача – наполнить его инфраструктурой и проектами. Скоро мы запустим трамвай между Верхней Пышмой и Екатеринбургом, замкнем ЕКАД, работы еще много – надо провести модернизацию инженерной инфраструктуры, продумать логистику, доступность социальных объектов. Уверен, реализация такого проекта позволит запустить позитивные изменения и в короткие сроки решить важнейшие для людей вопросы», – сказал Куйвашев.

Куйвашев об агломерациях

Также на выставке обсуждали приток новых молодых кадров в ключевые отрасли. Евгений Куйвашев презентовал премьер-министру страны проект по поддержке студенчества «Кампус» – он предполагает и льготные кредиты на образование для жителей области, и скидки студентам, что останавливает отток талантливой молодежи из региона. Закрепить успех поможет соглашение с IT-компаниями, правительство и эксперты в сфере информационных технологий будут вместе искать талантливых школьников по всей Свердловской области, чтобы стимулировать их учиться на программистов. Это позволит подросткам даже из отдаленных муниципалитетов получить шанс на высокооплачиваемую работу, а региону – новых, талантливых специалистов.

«Я помню первые выставки. Они по своему качеству и наполнению значительно отличаются от этого «Иннопрома». Те беспрецедентные санкции, которые наши в прошлом партнеры применили к России, вызывают новый взаимный интерес к их преодолению. И, самое главное, не просто преодолению, а созданию собственного высокотехнологичного отечественного продукта», – подытожил Евгений Куйвашев.

Екатеринбург, Елена Сычева, Семен Саливанчук, Дмитрий Бутаков

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