Страной-партнером «Иннопрома» в 2023 году станет Беларусь

Минпромторг РФ назвал страну, которая станет главным партнером промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге в 2023 году. Это будет Белоруссия.

«Отношения между Россией и Беларусью традиционно развиваются в духе добрососедства и стратегического партнерства. Активный и конструктивный диалог поддерживается сразу в нескольких плоскостях – и на двустороннем треке, и в рамках Союзного государства, и на пространстве Евразийского экономического союза. Реализуется целый ряд крупных взаимовыгодных проектов в ключевых сферах промышленности – автомобилестроение, радиоэлектроника, легкая промышленность, сельхозмашиностроение и других. Участие Беларуси в качестве страны-партнера в «Иннопроме» послужит дополнительным мощным стимулом для расширения промышленно-технологической кооперации между двумя государствами», – говорится в сообщении Минпромторга РФ.

Проведение выставки запланировано на 10-13 июля 2023 года. Пройдет она на той же площадке – в МВЦ «Екатеринбург-Экспо».

Напомним, в этом году страной-партнером «Иннопрома» был Казахстан. До этого – Италия, Турция, Корея и другие страны.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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