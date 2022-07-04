Закончился первый день «Иннопрома»: заявления, проблемы, интересные стенды (ФОТО, ВИДЕО)

Закончился первый день работы выставки «Иннопром». Главным ее событием стал визит премьер-министра Михаила Мишустина, который встретился с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, принял участие в стратегической сессии «Иннопрома», посвященной импортозамещению и поиску новых логистических цепочек, похвалил власти региона за низкий уровень безработицы, провел переговоры с представителями правительства Казахстана.

Соглашение на «Иннопроме» подписали губернаторы Свердловской и Челябинской областей Евгений Куйвашев и Алексей Текслер – скоро между регионами начнет ездить рельсовый автобус «Орлан», правда, для того чтобы он ездил быстро, потребуется реконструировать железную дорогу. Будет ли востребован маршрут, учитывая, что летом завершается реконструкция М-5 «Урал» между Екатеринбургом и Челябинском, и трасса станет четырехполосной, разделенной по две линии для движения в каждую сторону, неизвестно.

В этом году число ключевых промышленников-экспонентов еще сократилось. С 2020 года нет стендов РМК и ПНТЗ, в этом году в павильонах не была представлена и УГМК, также не было и крупных застройщиков. Из титанов бизнеса Урала на «Иннопроме-2020» представлены ЕВРАЗ и «Синара».

Больше всего интереса у посетителей вызвал павильон № 3, где размещены стенды Казахстана, партнера России по «Иннопрому» в этом году. Представители республики организовали концерт народных инструментов, фотозону с аниматорами в национальных костюмах и с «бэтмобилем», а также бар, где с 10 утра начали наливать коктейли с казахскими виски, коньяком и водкой. Много интересующихся и в павильоне № 2, где стоят автомобиль Aurus (на таком ездит президент России Владимир Путин) и мотоцикл той же марки.

К организаторам выставки – компании «Формика» – у участников после первого дня работы остались те же замечания, что и всегда. Во-первых, отсутствие хоть какого-то разграничения потоков людей и машин, из-за чего утром в понедельник скопились огромные очереди на Кольцовской трассе и очереди из желающих попасть внутрь МВЦ. Во-вторых, неработающая техника – в этом году на входе на выставку сломались некоторые интроскопы (оборудование, которое «просвечивает» содержимое сумок), из-за чего досмотр проводили вручную, а это увеличило время стояния в очереди. Также «упал» и официальный сайт «Иннопрома».

Напомним, выставка продолжит работать до 7 июля включительно.

Екатеринбург, Елена Сычева

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