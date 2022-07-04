Сайт «Иннопрома» упал в день открытия выставки

Сегодня стартовал «Иннопром» – и к началу работы сессий сайт главный промышленной выставки Свердловской области не выдержал нагрузки. «Мы отстояли сначала автомобильную очередь, потом человеческую, прорвались внутрь. Надо было уточнить, в какой павильон идти. А сайт не грузится. Через полчаса получилось зайти, потом он упал снова», – рассказал один из посетителей выставочника.

Отметим, через сайт можно в том числе узнать, где будут проходит нужные пленарные заседания. К слову, в 11:00 должна была начаться сессия с главой Минпромторга Денисом Мантуровым. Но ее перенесли на 11:30. Участники шутят, что виной тому пробки и очереди.

Екатеринбург, Марина Иванова

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