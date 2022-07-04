Пробки и очереди на «Иннопроме» бьют все прошлогодние рекорды: «Такого еще не было» (ФОТО)

Сегодня в Екатеринбурге стартует главная промышленная выставка «Иннопром». Уже традиционно начинается она с пробок и очередей перед «Екатеринбург-Экспо». Но постоянные участники говорят, что в этом году масштаб заторов бьет все рекорды. В очереди на вход некоторые стоят уже больше часа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пробки в этом году больше, чем в предыдущие годы «Иннопрома», потому что некоторые экспоненты приехали на машинах из Казахстана (главный партнер выставки). На повороте к выставочному центру автомобили стоят в три ряда и очень медленно двигаются. Некоторые пассажиры выходят и идут к «Екатеринбург-Экспо» пешком, поскольку выставка начала работу в 10 часов, а им еще предстоит добраться до своих стендов.

Очередь на входе – гигантская. На данный момент она растянулась на 200 метров. Люди переговариваются: «Это шутка какая-то что ли?»

Они стоят уже по часу и более. При этом у многих с 10 часов были запланированы деловые мероприятия. Постоянные участники отмечают, что очередь в несколько раз больше, чем в прошлом году. Тогда на «Иннопроме» действовали ограничения из-за Covid-19, и для допуска нужен был сертификат о вакцинации и свежий ПЦР-тест. В этом году таких требований нет.

Напомним, накануне открытия промышленной выставки «Иннопром» павильоны по традиции проинспектировал губернатор Евгений Куйвашев. В сопровождении своих замов он побывал на стендах Свердловской области и страны-партнера выставки, Республики Казахстан, осмотрел экспозиции министерства промышленности и торговли РФ, а также павильоны, где представлены беспилотные летательные аппараты и спецтехника – машины скорой помощи и пожарных служб.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Валентина Ярославцева

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