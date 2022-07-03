Куйвашев на нулевом дне «Иннопрома»: «Клюшки делать научились» (ФОТО, ВИДЕО)

Накануне открытия промышленной выставки «Иннопром» павильоны по традиции проинспектировал губернатор Евгений Куйвашев. Перед началом обхода директор компании-организатора Антон Атрашкин подарил главе региона загадочную коробочку – ее содержимое осталось секретом для прессы.

В сопровождении своих замов губернатора побывал на стенде Свердловской области и стенде страны-партнера выставки, Республики Казахстан, осмотрел экспозиции министерства промышленности и торговли РФ, а также павильоны, где представлены беспилотные летательные аппараты и спецтехника – машины для скорой помощи и пожарных служб.

Дольше всего Куйвашев задержался на стенде компании, которая производит хоккейные клюшки «Заряд», которые начали производить несколько лет назад, это бизнес хоккеиста Даниса Зарипова. «Вот, клюшки уже научились свои делать», – заметил Куйвашев, примерился к клюшке, но попробовать ее в деле не смог, не оказалось под рукой шайбы. Впрочем, губернатор пообещал вернуться на этот стенд.

Клюшки уже научились делать

Ранее стало известно, что Евгений Куйвашев возглавил федеральную рабочую группу по импортозамещению спортивного оборудования и инвентаря.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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