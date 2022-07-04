Мишустин заявил о «практически нулевой» безработице на Урале

Российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил о «практически нулевом уровне безработицы» в Свердловской области, похвалив за это власти региона.

«Евгений Владимирович, спасибо. Регион развивается, создаются рабочие места, очень высокая промышленная кооперация. Вообще, здесь промышленность развивается во всех направлениях. Радует практически нулевой уровень безработицы. Я хочу пожелать вам удачи. Будем поддерживать все основные проекты», – сказал после встречи с губернатором Евгением Куйвашевым российский премьер.

По данным регионального департамента по труду и занятости, опубликованным в июне, в Свердловской области зарегистрировано 20,4 тысячи безработных, в мае было почти на тысячу меньше.

Екатеринбург, Елена Сычёва

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