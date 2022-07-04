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Понедельник, 4 июля 2022, 15:43 мск

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Мишустин осмотрел павильоны «Иннопрома» (ФОТО)

Глава правительства России Михаил Мишустин осмотрел стенды «Иннопрома» и отправился на главную стратегическую сессию, посвященную импортозамещению и новым логистическим цепочкам, передает «Новый День».

В обходе павильонов премьер-министра сопровождали его коллега из Казахстана Алихан Смаилов и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Екатеринбург, Елена Сычева, Семен Саливанчук

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