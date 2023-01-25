За полгода до «Иннопрома» забронировано три четверти площадей выставочного центра

Три четверти площадей на выставке «Иннопром» уже забронированы за полгода до ее начала. По предварительной информации, участие примут представители нескольких десятков стран, в том числе – «недружественных».

«Я был на мероприятии организаторов «Иннопрома», был озвучен ряд позитивных цифр. Впервые за историю «Иннопрома» уже в январе, за полгода до выставки, занято, забронировано и законтрактовано три четверти площадей. В том числе мы видим те страны и компании из тех стран, которые не могут официально присутствовать в формате национальных государственных стендов. Но компании из этих, в том числе называемых недружественными, стран проявляют интерес к «Иннопрому». Будут ли они афишировать свое присутствие на выставке или будут присутствовать в другом формате, пока не понятно. Но несколько десятков стран на «Иннопроме» точно будет», – рассказал на пресс-конференции в «Интерфакс Урал» президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин.

«Иннопром» в 2023 году пройдет с 10 по 13 июля, страной-партнером будет Беларусь, тема – «Устойчивое производство: стратегии обновления». Представитель Белорусской торгово-промышленной палаты в Свердловской области Иван Булавин отметил, что пока еще нет точного списка белорусских предприятий, которые приедут на выставку, но это будет точно – полный спектр всех видов промышленности. «Будут представлены все сферы, начиная от легкой промышленности и питания, заканчивая IT, машиностроением, сельским хозяйством, оборудованием. Приедут министерства и так далее. Это будет очень объемное представление всей нашей страны, – рассказал Иван Булавин. – Кроме самой выставки, у нас в планах организовать ярмарку для обычных жителей Екатеринбурга и области, на которой будет много товаров, не представленных еще на местных рынках. И, конечно, будет культурная составляющая, привезем артистов, каких – пока не знаю».

Руководитель отделения посольства Республики Беларусь в Екатеринбурге Сергей Чичук обещал, что будет отдельная зона презентаций и мастер-классов. В частности, можно будет научиться готовить белорусские национальные блюда, а еще привезут для дегустации белорусское пиво и алкогольные напитки. «Планируется, что делегация будет несколько сотен человек. Возглавит ее премьер-министр Республики Беларусь», – добавил Чичук.

Напомним, в 2022 году страной-партнером на «Иннопроме» был Казахстан. До этого – Италия, Турция, Корея и другие страны.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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