«Иннопром-2023» будет посвящен «устойчивому производству»

Организаторы «Иннопрома» объявили тему промышленной выставки на 2023 год – «Устойчивое производство: стратегии обновления». Форум пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля, страной-партнером станет Беларусь.

«Глобальная промышленность вступила в полосу испытаний: за тяжелейшей пандемией и сломом логистических цепочек последовал тотальный раскол мира, вызванный обострением политической ситуации вокруг России. Жить и работать «по-старому» уже не получится. «По-новому» – значит полностью переформатировать бизнес-подходы, обновить не только структуру производства и партнерские сети, но и переосмыслить базовые принципы работы на рынках», – пояснили концепцию выставки организаторы.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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