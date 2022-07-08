Нашлась школьница, ушедшая из дома на Краснолесья

В Екатеринбурге закончены поиски 12-летней школьницы, которая ушла из дома на ул. Краснолесья 6 июля. Ее нашли полицейские, доставили в отдел и передали родителям.

«В отношении девочки и ей самой противоправных действий совершено не было. Службой по делам несовершеннолетних территориального ОВД проведена профилактическая работа с законным представителем школьницы в целях недопущения впредь подобных ситуаций», – сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. В соцсетях жители Академического и Краснолесья рассказывают, что школьница оставалась у подруги.

Екатеринбург, Марина Иванова

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