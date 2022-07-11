Депутат раскрыл историю фейка про крокодила в Исети (ВИДЕО)

Депутат Заксобрания Алексей Свалов рассказал о «фейк ньюс», автором которого он был, когда работал советником начальника ГУ МВД по Свердловской области. Речь идет об истории с крокодилом в Исети, про которую несколько лет назад писали практически все региональные и федеральные СМИ.

«Утку» запустили, чтобы уйти от публичного сказала с Юрием Деминым, который был начальником ГИБДД по Свердловской области. «Нужное раздуть, ненужное скрыть, неудобный факт интерпретировать иначе» – вот лишь несколько простых рецептов манипуляции информацией. А еще можно ничем не манипулировать, а просто заниматься мистификацией, создавать фальшивые новости или как мы их привыкли называть – фейки. На войне как на войне. И иногда чтобы победить, нужно бить врага его же оружием, применяя хитрость и смекалку», – написал Свалов в своем телеграм-канале в качестве предисловия.

Тогда, в 2013 году, стало известно, что в Исети появился крокодил, его, конечно, кинулись искать, в том числе полиция. Для подтверждения слухов было запущено видео. «Журналисты обрывали телефоны цирка и зоопарка, но все штатные рептилии были на месте», – напоминает Свалов. А далее он рассказывает, что крокодил на самом деле был: «На берег уральской реки прибыла рептилия, которая до этого преспокойно себе жила у одного моего друга. Кстати, если вы не знали, то крокодилов перевозят в специальных железных ящиках, метра три длинной и шириной около полуметра. Чтобы снять на телефон видео гуляющего «гада» хватило минуты. После съемок будущую звезду Екатеринбурга аккуратно вернули в переноску и отправили домой. На всю операцию ушло менее получаса», – рассказал депутат. Затем видео запустили на местный форум, потом оно попало в СМИ, вышло на федеральный уровень, к поискам подключились волонтеры, зоозащита, «в какой-то момент история стала жить своей жизнью и развивалась как снежный ком».

Это на самом деле была самая обсуждаемая тема лета. Алексей Свалов аккуратно упоминает, зачем вообще потребовалось «выпускать крокодильчика в Исеть». «В августе 2013 года, перед визитом в Екатеринбург федерального руководства, в СМИ развернулась информационная кампания против одного человека. Предполагаю, хотели «снести» его с должности. Чтобы прекратить вереницу публикаций, которые журналисты рерайтили в свои издания, нужен был резонансный инфоповод. И я решился на одну из самых интересных авантюр в своей жизни», – написал бывший пиарщик свердловской полиции. Он не упоминает, о чем идет речь, но в то же время был только один громкий скандал с участием человека в погонах. Теперь уже бывший глава УГИБДД по Свердловской области Юрий Демин выписал штраф водителю скорой за неправильную парковку – машина стояла на тротуаре, пока медики поднимались в квартиру пациента. Разразился скандал, но его быстро замяли, сместив акценты в повестке. К слову, в отношении Демина шла служебная проверка, которая для полицейского ничем серьезным не закончилась.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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