Полицейские нашли родителей мальчика, который потерялся ночью на улице

В Екатеринбурге полицейские разыскали родителей мальчика, который потерялся 8 июня в микрорайоне Пионерский. Маленького ребенка нашел случайный прохожий около трех часов ночи. Малыш был один на перекрестке улиц Вилонова и Учителей. Он не разговаривал и даже не мог назвать собственного имени.

«Законные представители несовершеннолетнего найдены сотрудниками полиции. Службой ПДН территориального ОВД проведена профилактическая работа в целях недопущения впредь подобных ситуаций с законным представителем несовершеннолетнего», – сообщили в УМВД по Екатеринбургу. После этого мальчика передали родителям.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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