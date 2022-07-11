Прокурор Екатеринбурга просит ЕГД «принять меры» из-за поста депутата Холодарева с дискредитацией ВС РФ

Прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова считает, что ЕГД должна определиться со своей позицией в отношении депутата Алексея Холодарева, который оставил в запрещенной соцсети посты с критикой Путина и действий России на Украине, поддерживая соседнее государство.

«Использование подобных выражений, совершение административных правонарушений в сфере экстремистской деятельности депутатом городской Думы дискредитирует органы власти, подрывает доверие к деятельности думы, не соответствует морально-этическому облику депутата. С учетом необходимости принятия мер к недопущению подобных фактов, предлагаю рассмотреть указанную информацию с Вашим личным участием», – отмечается в письме Кузнецовой.

Фрагмент письма публикует проект «Сетевых свободы». В посте также сообщается, что письмо содержит требование ограничить полномочия депутата. В ЕГД письмо получили, и.о. председателя Думы Виктор Тестов передал его в комиссию по вопросам депутатской этики.

«Новый День» связался с заместителем председателя комиссии Константином Киселевым. Депутат отметил, что письмо на самом деле было, но подчеркнул, что никаких требований лишить Холодарева мандата прокурор не высказала. Тем не менее, депутаты соберутся, чтобы обсудить этот вопрос 29 июля, голосование будет закрытым. Причем по ее итогам публикация может быть, но вовсе не обязательна, то есть решение могут оставить в секрете. Отметим, комиссия будет разбирать ситуацию с Холодаревым только с точки зрения этики, никаких решений по мандату там не принимают. Что касается личной позиции, то Киселев пообещал раскрыть ее только после голосования, отметив, что говорить об этом заранее неэтично.

Оперативно получить комментарий в пресс-службе прокуратуры не удалось. Напомним, Холодарева уже исключили из «Справедливой России», но суда по статье о дискредитации ВС РФ еще не было. Впрочем, даже административное наказание не означает, что депутат должен лишиться мандата – такие последствия может повлечь только приговор по уголовному делу. Ранее по статье 20.3.3 КоАП за дискредитацию Вооруженных сил РФ были оштрафованы экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман и бывший депутат Заксобрания Свердловской области Нафик Фамиев.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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