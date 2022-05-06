Депутат ЕГД предстанет перед судом за дискредитацию ВС РФ

В Чкаловский районный суд Екатеринбурга поступили материалы на депутата городской думы Алексея Холодарева. В отношении народного избранника возбуждено административное дело по статье 20.3.3 КоАП за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Дело передано судье Алии Федусовой, дата заседания пока не назначена.

Как уже сообщал «Новый День», 24 февраля Холодарев опубликовал пост с резкой критикой действий президента Владимира Путина и антивоенным лозунгом. После этого он неоднократно критически высказывался о политической ситуации в России. Холодарева исключили из партии «Справедливая Россия», от которой он был избран, однако он по-прежнему остается депутатом городской думы. Отметим, что депутат, наказанный за административное нарушение, свой мандат автоматически не потеряет – такие последствия может повлечь только приговор по уголовному делу. Напомним, Холодарев стал депутатом в сентябре 2018 года.

Добавим, что вчера тот же Чкаловский суд рассмотрел административный протокол по той же статье 20.3.3 КоАП за дискредитацию Вооруженных сил РФ в отношении Нафика Фамиева, бывшего депутата гордумы Екатеринбурга и свердловского заксобрания. Он оштрафован на 35 тысяч рублей. Еще раньше по статье 20.3.3 КоАП был оштрафован бывший глава Екатеринбурга Евгений Розйман. По решению суда политик должен выплатить государству 150 тысяч рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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