Убийство, прогулы, сокрытие доходов: за что могут отозвать депутата, а за что – нет

Недавно героем новостной повестки стал депутат ЕГД Алексей Холодарев. Сначала он на своей странице в соцсети раскритиковал спецоперацию на Украине, а потом сообщил, что уезжает за границу. Холодарева исключили из партии «Справедливая Россия», в которой он состоял, однако он по-прежнему остается депутатом городской думы. «Новый День» проанализировал, что же все-таки должен натворить депутат, чтобы его лишили мандата.

Уголовное преступление

Одна из самых, пожалуй, бесспорных причин для досрочной отставки депутата – это вступивший в законную силу приговор суда. Самый громкий пример в истории Екатеринбурга связан с депутатом ЕГД шестого созыва от партии «Гражданская платформа» Олегом Киневым, признанным виновным в организации убийства пенсионерки Ольги Ледовской. Впрочем, как ранее писал «Новый День», коллеги Кинева несколько поторопились. Летом 2015 года они проголосовали за досрочное прекращение депутатских полномочий Олега Кинева, как только дело ушло в суд, не дожидаясь приговора, получив, впрочем, замечание от прокуратуры.

Бывает и так, что депутата признают виновным, но коллеги просто не успевают лишить его мандата. Так произошло с либерал-демократом Александром Коркиным. Летом 2021 года он был признан виновным в непреднамеренном убийстве бизнесмена Титова на охоте. Но депутат оспорил приговор. Пока рассматривалась апелляция, срок его полномочий истек естественным образом.

Административное нарушение

Депутат, допустивший административное нарушение, свой мандат не потеряет. Например, в 2016 году депутат заксо Армен Карапетян попался гаишникам за рулем своего «мерседеса» в нетрезвом виде. Своей вины он так и не признал. Однако суд лишил его прав на год и семь месяцев и выписал штраф на 30 тысяч рублей . Решение суда вызвало бурную общественную реакцию: свердловчане посчитали, что после такого Карапетян не имеет морального права оставаться депутатом. Но коллеги по заксо отнеслись к нарушителю снисходительно и только пожурили его.

Непорядок с финансовой отчетностью

Один из самых серьезных депутатских проступков – недостоверные сведения в отчетах о доходах и имуществе. Почти каждый год с этой неприятностью сталкивается то один то другой народный избранник. Но финал истории может быть разным. Например, в апреле 2018 года прокуратура заявила, что будет через суд добиваться лишения мандата сразу 10 депутатов заксо – нарушителей антикоррупционного законодательства. Но 1 июня обвинение отозвало свои требования, посчитав, что депутаты допустили ошибки неумышленно и добровольно исправили их. Не повезло только одному – Армену Карапетяну, которого из-за финансовых нарушений отправили в отставку собственные коллеги. Впрочем, это не помешало ему вновь избраться в заксо в 2021 году и даже стать вице-спикером.

Некорректные высказывания

Депутата заксо от ЕР Илью Гаффнера в 2015 году на всю страну прославила фраза «надо меньше питаться». Пользователи интернета призывали «гнать его поганой метлой», но коллеги депутата отнеслись к нему снисходительно. Гаффнер не только спокойно досидел свой срок полномочий, но и избрался на следующий – с 2016 по 2021 год.

Исключение (уход) из родной партии

Достаточно часто в истории свердловского заксо депутаты или сами выходили из партии, которая их выдвинула, или были изгнаны из нее по идеологическим причинам. Но еще ни разу это не стало причиной для досрочного прекращения полномочий. Как рассказал «Новому Дню» высокопоставленный функционер одной из парламентских партий, вопрос о лишении мандата можно ставить только в том случае, если исключенный из одной партии депутат вскоре вступит в другую. Однако они этого не делают, оставаясь до конца срока своих полномочий беспартийными. Особенно часто сцена «Партбилет на стол!» наблюдается за несколько месяцев до очередных выборов.

Прогулы и эмиграция

Возможно, самое неприятное для избирателей – по закону они никак не смогут отозвать депутата, который прогуливает заседания, совершенно забыл о том, что представляет их интересы, или вообще уехал за границу. Так было, например, с депутатом ЕГД Евгением Боровиком. Он перестал посещать заседания Екатеринбургской гордумы осенью 2016 года. За полтора года депутат-прогульщик успел стать политическим видеоблогером и прославился тем, что в соцсетях объявил конкурс на лучшее оскорбление кандидата в президенты РФ Ксению Собчак. За это ему едва не вменили уголовную статью 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». На время расследования Боровик предпочел укрыться в Париже, а когда опасность миновала, вернулся в Россию.

Екатеринбург, Татьяна Керженцева

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