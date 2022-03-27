Екатеринбургский депутат уехал за границу после критики Путина

Екатеринбургский депутат Алексей Холодарев, критиковавший военную спецоперацию на Украине, уехал из России. Сегодня ночью он опубликовал в соцсети «Фейсбук»* фотографию с видом на Тбилиси и подписью «Примеряем новые рабочие места», добавив хештег «миграция».

Холодарев был избран депутатом Екатеринбургской думы от партии «Справедливая Россия» в сентябре 2018 года. 24 февраля он опубликовал пост с резкой критикой действий президента Владимира Путина и антивоенным лозунгом. После этого депутат неоднократно критически высказывался о политической ситуации в России.

Как ранее писал «Новый День», 24 февраля президент России объявил о проведении военной спецоперации по освобождению республик ДНР и ЛНР.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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