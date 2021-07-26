Заксо уходящего созыва запомнилось управляемостью и партийными рокировками

Завтра, 27 июля, свердловское заксобрание соберется на последнее в этом созыве пленарное заседание. «Новый День» решил опросить политологов, чем запомнились депутаты, работавшие в 2016-2021 гг. Как выяснилось, ярких воспоминаний не так уж много, а положительных – еще меньше.

Например, Михаил Коробельников вспомнил, что в 2018 году депутаты завершили отмену прямых выборов глав муниципалитетов, в частности – Екатеринбурга. Из депутатских казусов эксперту запомнилась ситуация с Андреем Жуковским: с 2018 года он преимущественно живет и работает в Омске, куда переехал вслед за губернатором Александром Бурковым, но по-прежнему остается председателем фракции СР в заксобрании. Впрочем, в партийных списках СР на новый срок его уже нет, так же, как и Виктора Маслакова (теперь он будет избираться от ЕР), Геннадия Ушакова и Александра Юланова.

Кстати, переходы депутатов из одной партии в другую – еще один тренд, который вспомнил Михаил Коробельников. Как уже писал «Новый День», в 2017 году депутата Вячеслава Вегнера исключили из КПРФ, и теперь он идет на выборы от ЕР. Михаил Зубарев за несколько месяцев до выборов покинул свою родную партию (ЛДПР) и тоже попал в списки ЕР. Так же поступил и «пенсионер» Евгений Зяблицев. Либерал-демократ Александр Коркин тоже вышел из своей партии, но это, скорее всего, было связано с тем, что он был признан виновным в убийстве по неосторожности. Добавим, что в новом созыве не досчитается нескольких самых опытных депутатов «Единая Россия», но по другим причинам. В январе скончался бессменный председатель комитета по бюджету Владимир Терешков. О том, что они не пойдут на выборы, заявили ветераны заксо Владимир Никитин, Анатолий Марчевский, Алексей Кушнарев. Также не собирается на выборы один из немногих оставшихся коммунистов – Александр Ладыгин.

По мнению политолога Сергея Мошкина, в целом действующий созыв заксо отличался тем, что одобрял все законопроекты, которые принимали на уровне Госдумы, в том числе непопулярные, – иногда даже раньше самой Госдумы. Например, обсуждение повышения пенсионного возраста сначала прошло в регионах. «Зачем это было сделано? Вероятно, для того, чтобы продемонстрировать, что инициатива одобрена на местах. Поэтому когда ответственность возлагают только на Госдуму, надо помнить, что в этом процессе участвовало и заксобрание. То же самое было с поправками к Конституции», – напомнил Мошкин.

«Заксобрание в последние годы – традиционно неконфликтный институт, – отметил политтехнолог Александр Пирогов. – Работает спокойно, согласно имеющемуся плану. Что запомнилось? Ситуация с возвращением выборов глав, когда люди собрали подписи, а депутаты народную инициативу отвергли. Очень управляемый орган, который не принес губернатору никаких неприятных сюрпризов. Депутатам не до остроты, губернатору тоже. Возможно, сторонним наблюдателям и СМИ хотелось бы, чтобы там поднимались какие-то острые темы. Но сходу вспомнить не получается».

Добавим, что пандемия коронавируса тоже не способствовала популярности депутатов: с марта 2020 года на заседания не пускают журналистов. И если пленарные заседания еще можно посмотреть на YouTube-канале заксо, то заседания комитетов не транслируются нигде, хотя именно там изредка вспыхивали бурные дискуссии.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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