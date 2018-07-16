Комитеты одобрили пенсионную реформу: кто из депутатов высказался за, кто – против (СПИСОК)

Семь из восьми профильных комитетов заксобрания дали свое заключение на федеральный законопроект о повышении пенсионного возраста в первом чтении. Завтра общий вердикт реформе будет вынесен на пленарном заседании парламента. «Новый День» внимательно следил, как проходило голосование в комитетах, и выяснил, какой позиции придерживаются большинство свердловских депутатов.

Напомним, заседание комитета по промышленной политике сегодня не состоялось из-за отсутствия кворума. На остальных комитетах голосование было тайным. Известно лишь общее количество голосов, поданных за и против, а также количество и имена депутатов, которых на голосовании по этому судьбоносному для избирателей вопросу не было. Известно также, что фракции КПРФ, СР и ЛДПР и межфракционная депутатская группа заксобрания приняли решение не поддерживать проект решения, который был одинаковым во всех комитетах и гласил: 1. Одобрить федеральный законопроект в первом чтении; 2. Предложить депутатам собрать и обобщить предложения избирателей ко второму чтению законопроекта в Госдуме (намечено на октябрь).

Голоса «за» на заседании комитетов подали в общей сложности 25 депутатов; выступили против – 6 депутатов; воздержался один. Отсутствовали или не голосовали на заседаниях комитетов – 16 человек. С большой долей вероятности редакция РИА «Новый День» предполагает, что голосование было следующим:

Абзалов Альберт Феликсович, ЕР, комитет по промышленной политике – не голосовал

Аксёнов Игорь Владимирович, КПРФ, комитет по законодательству – отсутствовал

Анисимов Владимир Федорович, ЕР, комитет по развитию местного самоуправления – за

Бабушкина Людмила Валентиновна, ЕР, председатель заксобрания, не входит ни в один комитет – за

Бондарев Илья Эдуардович, ЕР, комитет по аграрной политике – за

Брозовский Вячеслав Пиусович, ЕР, комитет по жилищной политике – за

Вегнер Вячеслав Михайлович, беспартийный, комитет по аграрной политике – отсутствовал.

Власов Владимир Александрович, ЕР, комитет по молодежной политике – за

Володин Игорь Валерьевич, ЕР, комитет по законодательству – за

Гаффнер Илья Владимирович, ЕР, комитет по аграрной политике – за

Голованов Михаил Юрьевич, ЕР, комитет по развитию МСУ – отсутствовал

Гориславцев Андрей Владимирович, ЕР, комитет по законодательству – отсутствовал; при голосовании предпочел бы вариант «воздержаться»

Дронов Алексей Иванович, ЕР, комитет по бюджету, налогам и финансам – за

Ершов Михаил Павлович, ЕР, комитет по развитию МСУ – за

Жуков Дмитрий Геннадьевич, ЕР, комитет по аграрной политике – за

Жуковский Андрей Александрович, СР, комитет по промышленной политике – не голосовал; фракция партии выступает против

Зубарев Михаил Валерьевич, ЛДПР, комитет по бюджету, налогам и финансам – отсутствовал; на словах выступает против

Зяблицев Евгений Геннадьевич, РППС, комитет по социальной политике – против

Ивачёв Александр Николаевич, КПРФ, комитет по промышленной политике – не голосовал, на словах выступает против

Ильиных Владимир Алексеевич, ЕР, комитет по молодежной политике – за

Исаков Олег Юрьевич, ЕР, комитет по жилищной политике – отсутствовал

Клименко Михаил Николаевич, ЕР, комитет по бюджету, налогам и финансам – за

Коркин Александр Викторович, ЛДПР, комитет по законодательству – против

Коробейников Алексей Александрович, ЕР, комитет по развитию МСУ – за

Корчагин Олег Михайлович, ЕР, комитет по промышленной политике – не голосовал

Кушнарев Алексей Владиславович, ЕР, комитет по промышленной политике – отсутствовал

Ладыгин Александр Владимирович, КПРФ, комитет по развитию МСУ – против

Лаппо Валентин Анатольевич, ЕР, комитет по жилищной политике – за

Лутохин Евгений Владимирович, ЕР, комитет по молодежной политике – отсутствовал

Маслаков Виктор Викторович, СР, комитет по молодежной политике – воздержался

Марчевский Анатолий Павлович, ЕР, комитет по социальной политике – отсутствовал; в беседе с «Новым Днем» сообщил, что скорее всего голосовал бы за

Мякишев Павел Викторович, ЛДПР, комитет по жилищной политике – против

Некрасов Кирилл Александрович, ЛДПР, комитет по молодежной политике – против

Никитин Владимир Федорович, ЕР, комитет по законодательству – за

Никифоров Анатолий Владимирович, ЕР, комитет по социальной политике – отсутствовал

Никонов Сергей Владимирович, ЕР, комитет по аграрной политике – за

Погудин Вячеслав Викторович, ЕР, комитет по социальной политике – за

Радаев Владимир Григорьевич, ЕР – на заседании комитета по социальной политике страстно выступил против, но судя по общему числу голосов, предполагаем, что проголосовал все-таки за

Рощупкин Владимир Николаевич, ЕР, комитет по промышленной политике – отсутствовал, госпитализирован после несчастного случая в пятницу, 13 июля

Савельев Валерий Борисович, ЕР, комитет по бюджету, налогам и финансам – за

Серебренников Александр Васильевич, ЕР, комитет по социальной политике – за

Сухов Анатолий Петрович, ЕР, комитет по развитию МСУ – за

Терешков Владимир Андреевич, ЕР, комитет по бюджету, финансам и налогам – за

Трескова Елена Анатольевна, ЕР, комитет по аграрной политике – за

Ушаков Геннадий Владимирович, СР, комитет по жилищной политике – отсутствовал; на словах выступает «категорически против»

Чечунова Елена Валерьевна, ЕР, комитет по молодежной политике – за

Шаламовских Егор Николаевич, СР, комитет по социальной политике – против

Шептий Виктор Анатольевич, ЕР, комитет по законодательству – за

Якимов Виктор Васильевич, ЕР, комитет по жилищной политике – за

Екатеринбург, служба информации

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