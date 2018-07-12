«Голосование за этот проект – чёрная метка для любого политика», – еще одна группа депутатов одобрила повышение пенсионного возраста несмотря на протесты

Пятый комитет свердловского заксобрания одобрил принятие в первом чтении федерального законопроекта о повышении пенсионного возраста.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», на заседании комитета по местному самоуправлению присутствовало пять депутатов из шести. Отсутствовал единоросс из Каменска-Уральского Михаил Голованов.

Основные положения законопроекта депутатам зачитал председатель комитета Михаил Ершов.

Желающих выступить было немного. Самым радикальным противником повышения пенсионного возраста ожидаемо показал себя коммунист Александр Ладыгин. Депутат заявил, что правительство страны ведёт ее к краху, а законодатели потворствуют ему, вместо того чтобы отстаивать интересы своих избирателей. «Голосование за этот проект – это чёрная метка для любого политика. Вопрос «как ты голосовал?" станет таким же принципиальным, как «где ты был в семнадцатом году?". Ситуация в стране через несколько лет может измениться, но свое голосование уже не изменить. Зачем нам объявлять дефолт законодательной власти в Свердловской области? Есть гораздо более приятные способы совершить самоубийство!" – заявил Ладыгин.

На мнение коллег, впрочем, его страстная речь не повлияла. Законопроект поддержали четверо: единороссы Михаил Ершов, Алексей Коробейников, Анатолий Сухов, Владимир Анисимов. Против голосовал только сам Ладыгин.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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