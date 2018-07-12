«Им тяжело: днем на работе, потом у плиты, потом мужика ублажать надо», – единоросс из Тагила вступился за женщин при обсуждении пенсионной реформы

Федеральный законопроект о повышении пенсионного возраста одобрен, пожалуй, самым заинтересованным профильным комитетом заксо – по социальной политике. При этом он стал первым, на котором действительно развернулась ожесточённая дискуссия.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», на заседании присутствовали пять членов комитета из семи. Два депутата от «Единой России», Анатолий Никифоров и Анатолий Марчевский, отсутствовали, по словам председателя – по уважительным причинам.

С основными положениями законопроекта участников заседания ознакомил председатель комитета, единоросс Вячеслав Погудин. Уже этот момент вызвал негодование со стороны депутата от Партии пенсионеров Евгения Зяблицева. Он заявил, что при распределении обязанностей между членами комитета вопросы трудовых отношений и пенсионного обеспечения были возложены именно на него, но он уже не первый раз замечает, что проедседатель его «задвигает».

В своём выступлении Зяблицев заявил, что «государство поступило по-иезуитски»: Объявило о реформе в первый день ЧМ, к которому был введён особый порядок проведения митингов». Далее он предсказал, что зарплаты снова максимально уйдут в тень, люди перестанут платить в пенсионный фонд, а молодые семьи перестанут рожать, потому что бабушки и дедушки не смогут помогать им растить детей. Зяблицев призвал комитет предложить Госдуме отложить обсуждение пенсионной реформы хотя бы на осень.

Коммунист Александр Ивачев выразил возмущение, что вопрос рассматривается только в комитетах, но не выносится на заксобрание. Он предложил коллегам не одобрять законопроект в первом чтении, а сформировать некое особое мнение, в котором сформулировать все свои опасения и сомнения по данной теме.

Неожиданно эмоционально выступил единоросс из Нижнего Тагила Владимир Радаев, который произнёс пламенную речь в защиту русской женщины, которой уже сейчас живётся очень непросто. «Она рожает детей, она работает. Приходит с работы – у плиты стоит, ночью – что она делает? У неё мужик рядом лежит, ублажать надо. Это жизнь», – сообщил он, заявив, что несправедливо по общению к женщинам повышать им пенсионный возраст сразу на 8 лет.

В результате голоса депутатов разделились. Единороссы Вячеслав Погудин, Александр Серебренников, Владимир Радаев проголосовали за, пенсионер Евгений Зяблицев и эсер Егор Шаламовских – против.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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