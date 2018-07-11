«Молодежный» комитет заксо одобрил пенсионную реформу не обсуждая (ФОТО)

Сегодня днем планы правительства РФ повысить пенсионный возраст одобрил третий по счету профильный комитет Свердловского заксо.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», им оказался комитет, отвечающий за наше светлое будущее, – то есть по молодежной политике. Здесь журналистов за дверь не выставляли, в тайных комнатах не прятались, вопрос с повестки дня не снимали. Но и обсуждения как такового не получилось.

Первым выступил вице-спикер заксо Владимир Власов – кстати, бывший «социальный» вице-премьер областного правительства. Он разъяснил депутатам суть предлагаемой федеральными властями реформы и от себя добавил, что изучил возрастную структуру населения Свердловской области и пришел к неутешительным выводам. По его словам, за последние три года число граждан трудоспособного возраста сократилось на несколько десятков тысяч человек, а число пенсионеров, напротив, увеличилось. Соотношение работающих граждан к пенсионерам в регионе сегодня составляет 1,52:1.

Затем слово дали приглашенной – и.о. управляющего отделением Пенсионного фонда России по Свердловской области Ольге Шубиной. Она приняла поданный Власовым пас и сообщила, что в 90-х годах на одного пенсионера в стране приходилось 3,7 работающих, а сейчас – 1,8, причем в Свердловской области – еще меньше. А на пенсии люди живут в среднем 21 год, и каждый год в Свердловской области прибавляется 43 тысячи новых пенсионеров. Денег на выплату им не хватает, ежегодно регион получает порядка 68 млрд рублей дотаций из ПФР. «Область в этом плане уже много лет дотационная. Если сейчас не принять меры, то надо будет решать вопрос вообще – как платить пенсии, будут на это деньги, или нет!» – на драматичной ноте завершила Ольга Шубина.

Председатель комитета Елена Чечунова, подводя итог выступлениям, заметила, что тема повышения пенсионного возраста – сложная и болезненная. «Но сожалеть, что наши граждане стали дольше жить, наверное, не стоит», – добавила она, после чего сразу предложила голосовать за подготовленный проект решения, который даже не был зачитан вслух. Голосование было тайным: три голоса за, один против, один воздержался. После заседания корреспондент РИА «Новый День» выяснил, что против голосовал депутат от ЛДПР Кирилл Некрасов. Воздержался, по всей видимости, Виктор Маслаков из «Справедливой России». Остальные – единороссы Елена Чечунова, Владимир Власов, Владимир Ильиных – голосовали за. Еще один член комитета, Евгений Лутохин («Единая Россия»), на заседании отсутствовал.

Уже после заседания корреспонденту РИА «Новый День» удалось ознакомиться с текстом решения. Оно состоит всего из двух коротких пунктов:

1. Одобрить предложенный правительством РФ законопроект в первом чтении;

2. Обобщить предложения от организаций и трудовых коллективов ко второму чтению законопроекта.

Судя по комментариям, которые дали вчера председатели законодательного и аграрного комитетов, они голосовали за абсолютно такие же проекты решений. Вероятно, такие же будут приняты и остальными пятью комитетами.

Добавим, что завтра вопрос планируется рассмотреть на трех комитетах: по бюджету; по социальной политике; по местному самоуправлению.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 11.07.18

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