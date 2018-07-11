Членов комитета заксо перед обсуждением пенсионной реформы спрятали в тайном кабинете

Сегодня в рамках Иннопрома-2018 прошло выездное заседание комитета по промышленной, инновационной политике и предпринимательству заксобрания области. Одним из вопросов, который должны были рассмотреть депутаты, была пенсионная реформа. Правда, узнать, что о ней думают члены комитета, оказалось затруднительно.

В отличие от вчерашнего заседания другого профильного комитета ЗССО, которое сделали закрытым для СМИ именно на вопросе про пенсии, нынешнее было открытым. Но вот найти, где же спрятались депутаты, оказалось задачей сложной. Парламентариям не выделили ни один из конференц-залов или площадок на стендах. Им предоставили кабинет № 2348. По крайней мере, такую информацию озвучивали накануне в аппарате заксо. Однако в указанном месте не нашлось депутатов.

В пресс-службе законодательного собрания не смогли ответить на вопрос, где же все-таки проходит заседание. Сотрудники инфостоек и выставочника ничего о собрании депутатов не знали. Затем появились новые вводные – оказалось, что комитет заседает в кабинете директора МВЦ «Екатеринбург-Экспо» Игоря Данилова, который и сам ранее был депутатом ЗССО, но больше запомнился не законотворчеством, а романом с участницей шоу «Уральские пельмени» Юлией Михалковой. Примечательно, что номер кабинета Данилова был тайной для работников его вотчины. «Кабинет директора? А как его фамилия? Там какое-то мероприятие закрытое проходит, да? Сейчас попробую узнать», – сказал сотрудник одного из инфодесков. После нескольких звонков он уточнил, что кабинет, возможно, имеет номер № 2522.

Однако и там депутатов не нашлось. Впрочем, в конце концов оказалось, что члены комитета решили не рассматривать сегодня вопрос о повышении пенсионного возраста.

Екатеринбург, служба информации

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