Депутаты заксо одобряют пенсионную реформу. Но очень стесняются и избавляются от СМИ

В профильных комитетах заксобрания Свердловской области началось обсуждение федерального законопроекта о повышении пенсионного возраста.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня вопрос обсудили два комитета – по законодательству и общественной безопасности (председатель – единоросс Владимир Никитин) и по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды (председатель – единоросс Сергей Никонов).

В комитете Никитина обсуждение пенсионной реформы решили сделать закрытым от прессы, хотя все остальные вопросы повестки обсуждались открыто. После окончания заседания, отвечая на вопрос корреспондента РИА «Новый День», Владимир Никитин заявил, что обсуждение закрыли, чтобы «не допустить давления не депутатов». «Чтобы все открыто голосовали, чтобы не стеснялись задавать вопросы. У нас были приглашенные (из ПФР и минсоцполитики, – прим. ред.), чтобы они тоже могли высказываться откровенно», – разъяснил он.

При этом выработанная комитетом позиция отнюдь не претендует на какое-то откровение или даже оригинальность. Депутаты решили, что в ближайшие недели они будут собирать предложения по пенсионной реформе от своих избирателей и трудовых коллективов в территориях. Предложения будут представлены в Госдуму ко второму чтению законопроекта (которое ориентировочно состоится в октябре), но свое принципиальное согласие комитет Никитина дал.

Сам председатель пояснил, что в региональном бюджете категорически не хватает средств на выплату пенсий даже сегодняшним пенсионерам, при этом население довольно быстро стареет. «Это не военная тайна, в области сейчас 38% пенсионного фонда в год дотация. Разница между тем, что мы зарабатываем и складываем в пенсионный фонд, и тем, что мы выплачиваем. Годовой фонд – порядка 206 млрд рублей», – рассказал он. Решение поддержать реформу в принципе, но доработать ее в деталях приняли единогласно. Приводим список депутатов – членов комитета, сказавших свое «да»: Владимир Никитин (ЕР), Виктор Шептий (ЕР), Игорь Володин (ЕР), Александр Коркин (ЛДПР). Депутатов Андрея Гориславцева (ЕР) и Игоря Аксенова (КПРФ) на заседании не было.

Заседание комитета по аграрной политике

В комитете по аграрной политике обсуждение было открытым, но продолжалось недолго. Депутаты приняли такое же решение, как и их коллеги, – подготовить предложения ко второму чтению. Выступающих не было. Один из самых активных ораторов заксо, Вячеслав Вегнер, с обсуждения этого вопроса убежал, пояснив это важным мероприятием в рамках «Иннопрома». Таким образом, на обсуждении присутствовали только четыре депутата. Список поддержавших реформу: председатель Сергей Никонов (ЕР), Елена Трескова (ЕР), Илья Гаффнер (ЕР), Дмитрий Жуков (ЕР).

После заседания Сергей Никонов заявил корреспонденту РИА «Новый День», что посылать в Госдуму какие-то предложения до первого чтения – бессмысленно: «Это все равно что в космос посылать!» – считает он. Сам депутат, высказывая свое частное мнение, заявил, что есть категории трудящихся, для которых повышать пенсионный возраст категорически недопустимо. Например – шахтеры. «Я сам начинал свою трудовую деятельность как шахтер, мой отец погиб в шахте, мой брат тоже шахтер. Подземный стаж увеличен быть не должен», – уверен Никонов. При этом для наземных и «творческих» профессий он постепенное повышение пенсионного возраста допускает, но с оговоркой. По его мнению, женщины – в 55, а мужчины – в 60 лет должны проходить расширенное медицинское обследование, которое покажет, могут они работать дальше или нет. И если нет – то следует проработать возможность для таких людей уходить на пенсию.

Завтра пенсионную реформу обсудят еще два комитета: по молодежной политике (председатель – Елена Чечунова) и по промышленной политике (председатель – Альберт Абзалов).

РИА «Новый День» будет следить за развитием событий.

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Екатеринбург, Евгения Вирачева

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