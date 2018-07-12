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Четверг, 12 июля 2018, 17:54 мск

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Бюджетный комитет заксо решил пенсионную задачу за пять минут

Завершилось заседание шестого профильного комитета заксо – по бюджету, налогам и финансам. На нем, как и на пяти предыдущих, депутаты одобрили принятие в первом чтении федерального законопроекта о повышении пенсионного возраста.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», на заседании присутствовали пять депутатов из шести. Отсутствовал лидер фракции ЛДПР Михаил Зубарев.

Обсуждения как такового на этом комитете не состоялось, желающих выступить не было. Председатель Владимир Терешков просто предложил коллегам проголосовать за проект решения, что и было сделано. Одобрить в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста согласились единороссы Владимир Терешков, Илья Бондарев, Валерий Савельев, Михаил Клименко, Алексей Дронов.

На этой неделе заседаний комитетов больше не будет, а в понедельник проект пенсионной реформы обсудят два последних оставшихся комитета – по промышленной политике и по жилищной политике.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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