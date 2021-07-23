«Справедливая Россия» выдвинула кандидатов в заксо

Свердловское областное отделение партии «Справедливая Россия – За правду» выдвинуло кандидатов в заксобрание.

Как сообщил «Новому Дню» депутат Госдумы Дмитрий Ионин, общеобластную тройку списка возглавил руководитель отделения Андрей Кузнецов. На втором – бизнесмен и бывший депутат заксо Армен Карапетян, на третьем – бывший замминистра здравоохранения Екатерина Есина. Сам Дмитрий Ионин возглавил Кировскую территориальную группу.

Алапаевскую группу возглавила православная активистка Оксана Иванова, Асбестовскую – боксер Егор Мехонцев, Железнодорожную – действующий депутат заксо Егор Шаламовских. По Кировградскому округу партия выдвинула бывшего персека обкома КПРФ Дмитрия Шадрина.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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