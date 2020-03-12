Заксо одобрило поправки в Конституцию

Депутаты заксобрания Свердловской области одобрили закон о поправках в Конституцию.

Как передает корреспондент «Нового Дня», за проголосовали 43 депутата, против – ноль, воздержались – двое.

От имени системной оппозиции выступили коммунист Александр Ивачев, эсер Андрей Жуковский и либерал-демократ Михаил Зубарев.

Первый заявил, что, признавая позитивный характер некоторых поправок, коммунисты считают их недостаточными, так как «люди хотели видеть от нас прекращение деградации здравоохранения и образования и уменьшения социального неравенства», а направленные на это поправки КПРФ не прошли. Поэтому фракция при голосовании воздержится.

Эсер Андрей Жуковский сказал, что в чем-то согласен с коммунистами, но они «хотят все и сразу», а так не бывает.

Михаил Зубарев отметил, что его фракция поддержит закон, так как его поддержал Владимир Жириновский.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 12.03.20

Свердловские депутаты рассматривают закон о поправках в Конституцию: оппозиция готовится выступить (ФОТО). / Венский фестиваль пока не отменили: он пройдет с 1 по 24 июля на прежней площадке. / Администрация Екатеринбурга потратит 8 миллионов на защиту крыши от сосулек. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»