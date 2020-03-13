«До пассажа с Терешковой думала проголосовать», – екатеринбуржцы высказались об опросе по Конституции (ВИДЕО)

Жители Екатеринбурга готовы участвовать в голосовании по внесению поправок в Конституцию. Об этом съемочная группа «Нового Дня» узнала во время опроса на улицах города. Многие респонденты выступают против внесения изменений, так как их вполне устраивает действующий документ. Негативную реакцию подогрело предложение депутата-единоросса Валентины Терешковой об обнулении сроков президента Владимира Путина. Есть даже те, кто из-за инициативы Терешковой намерен игнорировать голосование. «Я бойкотирую голосование. Мое недовольство заключается во всей этой сцене с Терешковой. И уже дальше такая негативная реакция. До Терешковой я думала, что, может быть, пойти на голосование, на что-то согласиться. Но вот этот последний пассаж – это вообще», – говорит одна из опрошенных.

Впрочем, есть и те, кто одобряет инициативу первой женщины-космонавта. Кроме того, половину опрошенных устраивают предложенные поправки, потому они готовы проголосовать за их внесение. Самые интересные высказывания уральцев – в нашем видео.

Что говорят люди о поправках к Конституции

11 марта Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект о поправках в Конституцию РФ. Положительно проголосовали 383 депутата, 43 – воздержались. Высказываний против не было. Депутаты заксобрания Свердловской области также одобрили изменение главного закона страны: за проглосовали 43 парламентария, против – ноль, воздержались – двое.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 13.03.20

Слух дня: группа ЧТПЗ уходит Миллеру. / Свердловчане не хотят пить воду из-под крана из-за ее низкого качества. / В Екатеринбурге открыли первый центр бизнес-возможностей, где можно увидеть цифровые продукты в действии. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»