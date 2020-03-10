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Вторник, 10 марта 2020, 19:45 мск

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Сорок три коммуниста и один «эсер»: кто голосовал против обнуления президентских сроков Путина

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

На сайте Государственной думы опубликованы результаты голосования по поправкам в Конституцию РФ, вынесенным на сегодняшнее пленарное заседание. Как следует из этих данных, против предложения депутата от «Единой России» Валентины Терешковой об обнулении сроков президентского правления Владимира Путина проголосовали 44 парламентария.

Большая часть противников несменяемости президентской власти относится к фракции КПРФ: это 43 депутата. В частности, против голосовали Ольга Алимова, Николай Арефьев, Юрий Афонин, Владимир Бортко, Вера Ганза, Павел Дорохин, Геннадий Зюганов, Владимир Кашин, Николай Коломейцев, и другие. Ни один из присутствовавших на заседании коммунистов не отдал голос в поддержку поправки Терешковой.

Сорок четвертым стал голос депутата от «Справедливой России» Олега Шеина, который единственный из фракции «эсеров» не стал голосовать за обнуление президентских сроков.

Вместе с 321 единороссом идею Терешковой поддержали 37 депутатов от ЛДПР (против и воздержавшихся – ноль, не голосовали трое), 20 парламентариев от «Справедливой России» и двое депутатов, не входящих во фракции.

Как сообщал «Новый День», после внесения депутатом Терешковой двух поправок, касающихся обнуления президентских сроков и разрешения главе государства сколько угодно раз занимать эту должность, спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил полуторачасовой перерыв для консультаций с президентом. В итоге глава государства поддержал одну из идей Терешковой, подчеркнув, что дать по этой поправке заключение должен будет Конституционный суд.

Москва, Татьяна Дорофеева

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