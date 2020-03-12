Уральцы собирают подписи за «обнуление» улицы Терешковой

В городе Артемовском Свердловской области собирают подписи за переименование улицы Терешковой. На сайте change.org опубликован текст петиции, но сбор подписей будет проходить и офлайн, на улицах города.

«Полагаем, что с учетом ее нынешней активной политической деятельности, имени Валентины Владимировны Терешковой, при всем уважении к ее заслугам как первой советской женщины-космонавта, не следует быть увековеченным на карте нашего города», – сообщается в тексте петиции, которую опубликовал активист КПСС (Коммунистической партии социальной справедливости) Иван Кожевников. Новое название улицы, которая сейчас носит имя Терешковой, предлагается выбрать в ходе обсуждения с горожанами. К моменту публикации новости на сайте оставили подписи около 500 человек. Текст петиции адресован главе Артемовского городского округа Андрею Самочернову и губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Им направят и листы с подписями жителей Артемовского.

«У нас в КПСС плюрализм мнений. Часть решили, что они против Терешковой и хотят переименовать улицу. У меня другое мнение, Терешкова последовательна в своих действиях, она была в КПСС, а тогда главу государства снимали с поста только после того, как врач подтверждал остановку сердца и отсутствие пульса. Но у них свое мнение. Подписи будут собирать на улицах Артемовского, если не ошибаюсь, надо около 300 подписей, потом передадут главе округа», – рассказал активист КПСС Роман Зыков.

Валентина Терешкова, первая женщина-космонавт, а ныне депутат-единоросс, на заседании Госдумы 10 марта предложила обнулить сроки президентства Владимира Путина – чтобы он мог избираться после 2024 года несмотря на запрет занимать пост президента более двух сроков подряд. Инициативу уже приняли в трех чтениях.

В Москве, Екатеринбурге и других крупных городах на 22 марта запланированы митинги оппозиции против поправок в Конституцию и в частности против обнуления сроков.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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