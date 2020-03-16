Власти Артемовского вступились за Терешкову и не нашли в своем городе КПСС

Ни в администрацию города Артемовского, ни в городскую думу не поступало никаких обращений с просьбой о переименовании улицы, названной в честь первой в мире женщины-космонавта Валентина Терешковой.

«Узнав, что кто-то делает подобные заявления от имени артемовцев, мы связалась с местными общественными организациями. Ни одна из них такую идею не поддерживает, а мы обсудили ситуацию и с советом ветеранов, и с общественной палатой муниципалитета, и с местным отделением «Единой России», и с другими объединениями. Пытались связаться и с авторами инициативы, но в Артемовском этих людей мы не нашли», – заявил председатель местной думы Константин Трофимов.

Напомним, на прошлой неделе на сайте change.org был опубликован текст петиции, предлагающий переименовать улицу Валентины Терешковой из-за ее позиции по «обнулению» президентских сроков Владимира Путина. Автор петиции утверждал, что сбор подписей будет проходить и офлайн, на улицах города. «Полагаем, что с учетом ее нынешней активной политической деятельности, имени Валентины Владимировны Терешковой, при всем уважении к ее заслугам как первой советской женщины-космонавта, не следует быть увековеченным на карте нашего города», – сообщается в тексте петиции, которую опубликовал активист КПСС (Коммунистической партии социальной справедливости) Иван Кожевников.

Артемовский, Евгения Вирачева

Артемовский. Другие новости 16.03.20

Ученики школы № 28 вернулись к урокам – угрозы минирования нет. / Вуз на Урале ушел на трехнедельные каникулы из-за коронавируса. / Завтра все школы и детсады Екатеринбурга закрывают на карантин по коронавирусу. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»