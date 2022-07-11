Адвокат Олега Ягодина о деле музыканта: «Необоснованное обвинение артиста с выдуманными фразами»

Екатеринбургский музыкант и актер Олег Ягодин предстанет перед судом за антивоенное высказывание со сцены во время фестиваля Ural Music Night. В отношении него составлен протокол по статье 20.3.3 КоАП. За «дискредитацию российской армии» артисту грозит штраф до 50 тысяч рублей.

Дело Олега Ягодина будет рассмотрено 11 августа в Кировском районном суде. Его защитником выступает адвокат Георгий Краснов. «Полиция вменяет Олегу Ягодину то, что он в ходе выступления группы негативно высказался в адрес президента России и Вооруженных Сил России. Однако это полностью не соответствует действительности. Реальная фраза, произнесенная со сцены, звучала так: «Нет в**не, нет х**** – ни тебе, ни мне. Будьте здоровы. Думайте, думайте, думайте». Именно эта фраза звучит в распространяемой [с концерта] видеозаписи. Кроме того, многие СМИ сообщают о некой экспертизе и ссылаются на источники в правоохранительных органах Свердловской области, однако никакую экспертизу высказывания артиста по этому делу полиция не назначала и не проводила. В сухом остатке мы имеем необоснованное обвинение артиста с выдуманными оскорбительными фразами в адрес президента России. В этой ситуации услышали и вменили то, что видимо и хотели услышать. Подобное введение общественности в заблуждение граничит с клеветой и без каких-либо разумных оснований отравляет жизнь артисту и всей группе. Мы по-прежнему надеемся на справедливый суд, который разберется в этом деле», – прокомментировал адвокат.

Олег Ягодин является бессменным лидером уральской группы «Курара» и ведущим актером «Коляда-театра» в Екатеринбурге.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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