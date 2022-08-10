Завтра в Екатеринбурге вокалиста «Курары» Олега Ягодина будут судить за дискредитацию ВС РФ

Завтра в Кировском районном суде Екатеринбурга начнется рассмотрение дела в отношении лидера группы «Курара» и актера «Коляда-театра» Олега Ягодина. Его обвиняют в дискредитации Вооруженных сил РФ за слова, произнесенные на «Ночи музыки».

По данным картотеки суда, рассмотрение пройдет утром. Ягодину вменяется дискредитация Вооруженных сил России (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Музыканту грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Как стало известно «Новому Дню», коллеги Олега по театру собираются прийти в суд, чтобы поддержать его.

Напомним, в завершение концерта «Курары» на Ural Music Night Олег Ягодин выкрикнул со сцены «Нет *****, нет х**** – ни тебе, ни мне. Будьте здоровы. Думайте, думайте, думайте». Видеозапись с концерта попала на один из телеканалов, затем ее передали в полицию.

Защитником Ягодина выступает адвокат Георгий Краснов. Ранее он так комментировал дело: «Полиция вменяет Олегу Ягодину то, что он в ходе выступления группы негативно высказался в адрес президента России и Вооруженных сил России. Однако это полностью не соответствует действительности. Реальная фраза, произнесенная со сцены, звучала так: «Нет *****, нет х**** – ни тебе, ни мне. Будьте здоровы. Думайте, думайте, думайте». Именно эта фраза звучит в распространяемой [с концерта] видеозаписи. Кроме того, многие СМИ сообщают о некой экспертизе и ссылаются на источники в правоохранительных органах Свердловской области, однако никакую экспертизу высказывания артиста по этому делу полиция не назначала и не проводила. В сухом остатке мы имеем необоснованное обвинение артиста с выдуманными оскорбительными фразами в адрес президента России. В этой ситуации услышали и вменили то, что, видимо, и хотели услышать. Подобное введение общественности в заблуждение граничит с клеветой и без каких-либо разумных оснований отравляет жизнь артисту и всей группе. Мы по-прежнему надеемся на справедливый суд, который разберется в этом деле.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»