Лидера «Курары» Олега Ягодина признали виновным в дискредитации ВС РФ (ФОТО)

Только что Кировский суд Екатеринбурга признал лидера группы «Курара» Олега Ягодина виновным в дискредитации Вооруженных сил РФ. За фразу «Нет *****, нет х**** – ни тебе, ни мне», произнесенную на концерте, ему назначили штраф в размере 40 тысяч рублей.

Кроме того, ему вменяли фразу, оскорбляющую действующего президента страны. На суде просмотрели два диска с записью – на одном шум зрителей мешает что-то расслышать, на другом четко слышно, что музыкант про Путина ничего не говорил. Как выяснилось, полицейский слова «ни тебе, ни мне» услышал как фразу про Путина.

Ягодин не отрицает, что со сцены произнес фразу про войну, но речь не шла о дискредитации ВС РФ. Артист объяснил, что он сказал и почему. «Не дай бог тебе, зритель, собеседник, брат, испытать боль, страх, смерть близких, кровь. Ни тебе, ни мне. Не дай бог тебе испытать все, что связано с этой ерундой (…..). Нищета, неопределенность будущего. Не дай бог тебе испытать, что испытали родители моих одноклассников, которые погибли в Чечне. Что испытали мои бабушка, мои родители. Ну и думайте, думайте. Я не могу не думать, думаю каждый день. Мое высказывание о любой войне», – рассказал Ягодин.

Адвокат Георгий Краснов (адвокатская группа «Логард») заказывал экспертизу слов у лингвиста, эксперт слов про Путина не нашла, а что касается остальной части – предметом была война как категория вообще, она в целом отрицалась как явление. «Ягодин не совершал действий, направленных на дискредитацию ВС РФ. Полиция переврала слова Ягодина, придумала оскорбления президента», – сообщил защитник. В ходе суда допросили свидетеля Николая Коляду. «22 июня – День памяти и скорби. Война колесом прошла по жизни каждого. 24 июня (день проведения «Ночи музыки», – прим. ред.) все это носилось в воздухе. Это не имело отношения к тому, что сегодня происходит. Это было про неуважение к памяти», – прокомментировал высказывание Олега Коляда. Что же касается вообще появления этого дела как такового, то это все от зависти, уверен драматург.

Тем не менее судья Юлия Шкляева признала Олега Ягодина виновным в дискредитации Вооруженных сил России. Защита такое решение будет оспаривать.

Напомним, в завершение концерта «Курары» на Ural Music Night 24 июня Олег Ягодин выкрикнул со сцены: «Нет *****, нет х**** – ни тебе, ни мне. Будьте здоровы. Думайте, думайте, думайте». Видеозапись с концерта попала на один из телеканалов, затем ее передали в полицию. Музыканту вменили дискредитацию Вооруженных сил России (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ).

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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