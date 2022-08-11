В Екатеринбурге начали судить Олега Ягодина за дискредитацию ВС РФ (ФОТО)

В Кировском районном суде Екатеринбурга начался суд по делу актера и лидера группы «Курара» Олега Ягодина – ему вменяют дискредитацию Вооруженных сил РФ. Дело рассматривает судья Юлия Шкляева. Поддержать коллегу пришли актеры «Коляда-театра» и сам драматург.

Административное дело завели из-за слов музыканта на «Ночи музыки» – в завершение концерта Олег Ягодин выкрикнул со сцены: «Нет *****, нет х**** – ни тебе, ни мне. Будьте здоровы. Думайте, думайте, думайте». До начала заседания в разговоре с журналистами музыкант отметил: в протоколе написано также, что он якобы выразился в сторону президента. Адвокат Георгий Краснов заявил: Олег готов понести наказание за мелкое хулиганство (мат в общественном месте), но он не дискредитатор и про Путина ничего не говорил.

Адвокат в ходе суда заявил, что заказывал экспертизу слов Ягодина, эксперт Анна Плотникова заключила: артист не произносил оскорблений в адрес президента, президент в речи вообще не упоминался. Что касается остальной части его высказывания, то предметом была война как категория вообще, она в целом отрицалась как явление. Высказывания, в которых содержатся мнения о действиях ВС РФ, отсутствовали. «Ягодин не совершал действий, направленных на дискредитацию ВС РФ. Полиция переврала слова Ягодина, придумала оскорбления президента. Прошу приобщить заключение лингвиста к делу», – попросил адвокат.

В суде просмотрели два диска: один от полиции, второй от зрителя, его приобщили к делу по ходатайству адвоката, так как качество записи гораздо лучше. В итоге на первом видео никакие слова про президента не слышны, так как шумит толпа. А на втором видео четко слышно, что Путин вообще не упоминается.

К этому моменту также допросили свидетеля Николая Коляду. По его мнению, вся эта ситуация – просто от зависти. «Когда человек играет главные роли, у нас есть такое понятие, как зависть. Это поклеп от зависти. Кто-то из пьяной молодежи наговорил. Я не понимаю, о чем разговор? У нас, у актеров, поле битвы – это сцена. На сцене мы говорим, что думаем о родине, о маме, о папе. Каждый художник должен помнить, что внутри него цензура. Я в недоумении. Господа журналисты, по непонятной причине это раздуто. Я не понимаю, что происходит», – заявил на суде драматург. Почему Ягодин вообще сказал фразу про войну, Коляда также объяснил. «22 июня – День памяти и скорби. Война колесом прошла по жизни каждого. 24 июня (день проведения «Ночи музыки», – прим. ред.) все это носилось в воздухе. Это не имело отношения к тому, что сегодня происходит. Это было про неуважение к памяти», – заявил Коляда.

Слово также предоставили Олегу Ягодину, который заявил, что своей вины не признает.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»