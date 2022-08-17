В Екатеринбурге панки подали иск против полиции

Группа Anacondaz подала иск к полиции Екатеринбурга из-за отмены своего концерта, который должен был пройти в «Теле-клубе». Заявление написано от имени Артема Хорева и Сергея Карамушкина, а в ответчиках – врио замначальника по охране общественного правопорядка УМВД Екатеринбурга Александр Кашигин, а также департамент общественных связей мэрии города.

Группа Anacondaz выступает в жанре на стыке рэпа и панк-рока. 22 июля стало известно, что концерт группы отменили по требованию городской полиции, а причиной стала позиция музыкантов относительно спецоперации на Украине, они ее критикуют.

Ранее в Екатеринбурге суд признал виновным в дискредитации ВС РФ фронтмена группы «Курара» Олега Ягодина и назначил ему штраф 40 тысяч рублей.

Екатеринбург, Елена Сычева

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