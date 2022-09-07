Минкульт пригрозил организаторам концертов статьей УК за дискредитацию армии

Министерство культуры Свердловской области просит концертные площадки при организации мероприятий не забывать о новых статьях Уголовного кодекса. Письмо с таким предупреждением получил «Теле-клуб». В тексте напоминается, что 4 марта в УК РФ были внесены изменения, фейки и дискредитация Российской армии преследуются по закону. «В этой связи убедительная просьба учитывать данный факт при организации деятельности возглавляемой Вами организации, в том числе при предоставлении площадок Теле-клуба», – говорится в письме, подписанном министром культуры Свердловской области Светланой Учайкиной. Фото письма опубликовал адвокат Алексей Бушмаков.

Бушмаков представляет интересы рок-группы Anacondaz, которая подала иск к полиции после того, как концерт музыкантов в Екатеринбурге отменили за два часа до начала. Причиной стала позиция музыкантов относительно спецоперации на Украине – они ее критикуют.

Ранее в Екатеринбурге суд признал виновным в дискредитации ВС РФ фронтмена группы «Курара» Олега Ягодина, назначив ему штраф 40 тысяч рублей.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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